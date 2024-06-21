Ідеальні для літа: 5 продуктів, які можуть зменшити тривогу та поганий настрій

З роботою, дорученнями та дедлайнами дуже важко подолати тривожність та неприємний настрій. Втім, кілька простих продуктів можуть бути більш корисними, ніж ви уявляєте.

Це може здаватися неочевидним, проте їжа, яку ви вживаєте, дуже сильно впливає не тільки на фізичне, але й на психічне здоров'я, а також на рівень стресу. Та експертка з харчування Кірстен Нуньєс поділилася кількома продуктами, які будуть корисні для покращення настрою.

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Жирна риба

Докторка медичних наук Ума Найду переконана, що регулярне вживання жирної риби – наприклад, лосося чи тунця – може підтримувати здоров'я тканин мозку та покращувати психічне благополуччя.

Цей продукт наповнений омега-3 жирами, які є надзвичайно корисними для мозку. Та якщо ви не любите рибу, ви можете знайти ці жири й в рослинних продуктах, зокрема у волоських горіхах та насінні чіа.



Жирна риба корисна для мозку / Фото Pexels

Ферментовані продукти

Ви вже точно чули про те, наскільки ферментовані продукти корисні для кишківника. Втім, вони можуть покращити і на ваш настрій – а все через те, що здоров'я кишківника та мозку дуже тісно пов'язане.

До ферментованих продуктів, які ви можете почати їсти вже зараз, входять йогурт, кімчі, квашена капуста тощо.



Йогурт може покращити настрій / Фото Pexels

Листова зелень

Ось з цим продуктом влітку проблем не має бути. Намагайтеся додати до раціону більше шпинату, капусти та іншої зелені, адже вони є одними з найкращих продуктів для здоров'я мозку.



Зелень варто їсти частіше / Фото Pexels

Все через те, що вони наповнені речовинами, які сприяють хорошому настрою. Там можна знайти та чимало вітамінів, усі з яких мають протизапальні властивості.

Ягоди

Варто повторити ще раз: здоровий кишківник – це здоровий мозок. І чимало корисних для кишківника продуктів, зокрема тих, що містять багато клітковини, чудово підійдуть і для покращення вашого самопочуття.



Ягоди надзвичайно корисні / Фото Pexels

Темний шоколад



Чорний шоколад підіймає настрій / Фото Pexels

Шоколад, звісно ж, підіймає настрій – але не тільки через те, що він дуже смачний. Ці ласощі також дуже багаті на антиоксиданти та поліфеноли. Вони можуть підтримувати функцію мозку, а також мати пробіотичну дію на кишківник.