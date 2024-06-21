Идеальные для лета: 5 продуктов, которые могут уменьшить тревогу и плохое настроение

С работой, поручениями и дедлайнами очень трудно преодолеть тревожность и неприятное настроение. Впрочем, несколько простых продуктов могут быть более полезными, чем вы представляете.

Это может казаться неочевидным, однако еда, которую вы употребляете, очень сильно влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье, а также на уровень стресса. И эксперт по питанию Кирстен Нуньес поделилась несколькими продуктами, которые будут полезны для улучшения настроения.

Интересно Делайте эти 5 вещей каждое утро для снижения артериального давления

Жирная рыба

Доктор медицинских наук Ума Найду убеждена, что регулярное употребление жирной рыбы – например, лосося или тунца – может поддерживать здоровье тканей мозга и улучшать психическое благополучие.

Этот продукт наполнен омега-3 жирами, которые являются чрезвычайно полезными для мозга. Но если вы не любите рыбу, вы можете найти эти жиры и в растительных продуктах, в частности в грецких орехах и семенах чиа.



Жирная рыба полезна для мозга / Фото Pexels

Ферментированные продукты

Вы уже точно слышали о том, насколько ферментированные продукты полезны для кишечника. Впрочем, они могут улучшить и ваше настроение – а все потому, что здоровье кишечника и мозга очень тесно связано.

К ферментированным продуктам, которые вы можете начать есть уже сейчас, входят йогурт, кимчи, квашеная капуста и тому подобное.



Йогурт может улучшить настроение / Фото Pexels

Листовая зелень

Вот с этим продуктом летом проблем не должно быть. Старайтесь добавить в рацион больше шпината, капусты и другой зелени, ведь они являются одними из лучших продуктов для здоровья мозга.



Зелень стоит есть чаще / Фото Pexels

Все потому, что они наполнены веществами, которые способствуют хорошему настроению. Там можно найти и немало витаминов, все из которых обладают противовоспалительными свойствами.

Ягоды

Стоит повторить еще раз: здоровый кишечник – это здоровый мозг. И немало полезных для кишечника продуктов, в частности тех, содержащих много клетчатки, прекрасно подойдут и для улучшения вашего самочувствия.



Ягоды чрезвычайно полезны / Фото Pexels

Темный шоколад



Черный шоколад поднимает настроение / Фото Pexels

Шоколад, конечно же, поднимает настроение – но не только потому, что он очень вкусный. Это лакомство также очень богато антиоксидантами и полифенолами. Они могут поддерживать функцию мозга, а также иметь пробиотическое действие на кишечник.