Як відновити зів'ялі гортензії у вазі: є один лайфхак, який треба знати всім

Вже незабаром розквітуть гортензії, які будуть прикрашати наші вази в домівках. Втім, як і кожні квіти, вони здатні в’янути та втрачати свій вигляд за кілька днів, та професійний флорист дав кілька порад, які врятують гортензії.

Щоб ваші квіти знову тішили вас красивим виглядом, варто вжити лише кілька кроків.

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Що робити, якщо гортензії починають в'янути

Перше, що треба зробити, якщо ви помітили, що квітка починає в’янути – видалити все листя. Флорист з багаторічним досвідом розповів, що листя забирає в квітів їх свіжість, тому вони починають швидко псуватися. Відеоролик про те, як продовжити свіжість гортензій, він опублікував у своєму тіктоці.

Далі він порадив головки квітів занурити в прохолодну воду. У якості альтернативи, можете їх просто облити водою та дати стекти. Після цього наповніть вазу гарячою водою. Перед тим, як поставити квіти у вазу, зріжте їх, але зробити це треба під кутом.

Таке обрізання дасть можливість квітам краще споживати воду з вази. Тоді поставте квіти у вазу. За словами флориста, квіти стануть свіжими вже через годину.

У мережі є чимало лайфхаків, як повернути квітам життя. Один з них – налити у вазу кілька крапель відбілювача, який вбиває у воді всі бактерії. Більше про цей метод читайте в нашому матеріалі.