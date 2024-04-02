З настанням весни різноманіття квітів у магазинах лише зростає, а їхня кількість збільшується. Погодьтеся, красивий букет у вазі завжди виглядає красиво, але квіти мають властивість швидко в’янути, та є одна хитрість, яка зможе продовжити їм життя.

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Експерт Девід Деньєр зазначив, що звичайний відбілювач, який ми використовуємо для дезінфекції та відбілювання здатен справді допомогти квітам простояти якомога довше.

Щоб ваші квіти прослужили довше, просто додайте ¼ чайної ложки відбілювача на літр води у вазу,

– сказав експерт.

За його словами, відбілювач запобігає розвитку шкідливих бактерій, які вже через день роблять воду каламутною, а якщо ви ще й чуєте неприємний запах – то це пряма ознака росту бактерій.

Відбілювач є досить недорогим засобом, а якщо ви його використовуєте в побуті чи для відбілювання прання, то ця домашня знахідка може допомогти зберегти квіти свіжими до трьох тижнів.



Порада, яка допоможе квітам у вазі довше стояти / Фото Pexels

Відбілювач є потужним окислювачем, тож ефективно стерилізує воду у вазі, запобігаючи розвитку мікробів, які можуть призвести до гниття та зів’янення квітів. Він допомагає підтримувати прозорість та свіжість води, створюючи оптимальне середовище для квітів.

Крім того, дуже важливо постійно міняти воду та обрізати стебла квітів, щоб вони мали кращу можливість поглинати воду й поживні речовини.