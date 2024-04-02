С наступлением весны разнообразие цветов в магазинах только растет, а их количество увеличивается. Согласитесь, красивый букет в вазе всегда выглядит красиво, но цветы имеют свойство быстро увядать, и есть одна хитрость, которая сможет продлить им жизнь.

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Эксперт Дэвид Деньер отметил, что обычный отбеливатель, который мы используем для дезинфекции и отбеливания способен действительно помочь цветам простоять как можно дольше.

Чтобы ваши цветы прослужили дольше, просто добавьте ¼ чайной ложки отбеливателя на литр воды в вазу,

– сказал эксперт.

По его словам, отбеливатель предотвращает развитие вредных бактерий, которые уже через день делают воду мутной, а если вы еще и слышите неприятный запах – то это прямой признак роста бактерий.

Отбеливатель является достаточно недорогим средством, а если вы его используете в быту или для отбеливания стирки, то эта домашняя находка может помочь сохранить цветы свежими до трех недель.



Совет, который поможет цветам в вазе дольше стоять / Фото Pexels

Отбеливатель является мощным окислителем, поэтому эффективно стерилизует воду в вазе, предотвращая развитие микробов, которые могут привести к гниению и увяданию цветов. Он помогает поддерживать прозрачность и свежесть воды, создавая оптимальную среду для цветов.

Кроме того, очень важно постоянно менять воду и обрезать стебли цветов, чтобы они имели лучшую возможность поглощать воду и питательные вещества.