Як отримати ранній урожай огірків: дієві методи, на які треба звернути увагу

Майже всі городники мають на своїй ділянці окремо відведену грядку для огірків. Ці овочі люблять за те, що вони багаті вітамінами й мінералами та містять джерело води й клітковини. Якщо ви хочете отримати ранній урожай огірків, то варто знати кілька секретів, які допоможуть отримати сходи набагато швидше.

Спочатку вам потрібно вибрати відповідне місце для посадки. Огірки люблять місця, на які потрапляє багато сонячного світла. Для гарного росту важливим є вибір родючого та добре дренованого ґрунту.

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Перед посадкою городники радять підготувати ділянку. Ґрунт треба добре прополоти та внести органічні добрива. Для покращення дренажу внесіть трохи піску.

Щоб отримати ранній врожай огірків – вибирайте ранньостиглі сорти, які дозрівають вже через 50 – 60 днів після посадки.



Ранній сорт огірків сходить вже за 50 днів / Фото Unsplash

Як і будь-які інші овочі, огірки потребують поливу. Овочі люблять вологий ґрунт, тому підливайте їх регулярно. Особливо важливо це робити в період цвітіння та плодоношення. Втім будьте обачними, оскільки надмірна кількість води може призвести до гниття коренів.

Також важливо підгодовувати овочі. Для росту й розвитку огірки потребують поживних речовин. Дачники радять застосовувати органічні чи мінеральні добрива.

А от для того, щоб стимулювати ріст й розвиток рослини, варто проводити обрізку бічних пагонів та зайвого листя. Якщо ж помітите на листях огірків пожовтіння чи деформування – проведіть обробку проти хвороб та шкідників.