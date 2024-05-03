Якщо відкинути всі пом’якшуючі та вдатися до побутового засобу, то потужною рідиною, яка прибере жорсткість на рушниках є оцет.

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Він не лише здатен видалити жир з фритюрниці, але й відчистити до блиску вікна. Потім тим цей чудодійний інгредієнт зробить рушники м’якими. Про запах після прання можете не переживати – його не буде.

Щоб рушники стали м’якими, уникайте використання ополіскувачів. Замість них скористайтеся оцтом. На гарячий цикл прання знадобиться всього лише кілька ковпачків рідини.

Оцет здатен пом'якшити рушники.
Оцет здатен пом'якшити рушники / Фото Pexels

Окрім того, що під час прання оцет розщеплює жири, він також здатен вивести плями, якщо вони є на рушниках чи будь-якому іншому вбранні. Та не варто додавати оцет під час кожного прання. Достатньо вдаватися до такого метода раз на 6 тижнів.

Експерти кажуть, що якщо ви помічаєте, що ваші рушники після прання є не зовсім свіжими та не дуже добре пахнуть, це може означати, що ви перевантажуєте барабан вбранням. Спробуйте кидати речей наполовину менш. А для того, щоб рушники після прання гарно пахнули – повісьте їх сушитися на свіже повітря.