Якщо відкинути всі пом’якшуючі та вдатися до побутового засобу, то потужною рідиною, яка прибере жорсткість на рушниках є оцет.

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Він не лише здатен видалити жир з фритюрниці, але й відчистити до блиску вікна. Потім тим цей чудодійний інгредієнт зробить рушники м’якими. Про запах після прання можете не переживати – його не буде.

Щоб рушники стали м’якими, уникайте використання ополіскувачів. Замість них скористайтеся оцтом. На гарячий цикл прання знадобиться всього лише кілька ковпачків рідини.

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Оцет здатен пом'якшити рушники / Фото Pexels

Окрім того, що під час прання оцет розщеплює жири, він також здатен вивести плями, якщо вони є на рушниках чи будь-якому іншому вбранні. Та не варто додавати оцет під час кожного прання. Достатньо вдаватися до такого метода раз на 6 тижнів.

Експерти кажуть, що якщо ви помічаєте, що ваші рушники після прання є не зовсім свіжими та не дуже добре пахнуть, це може означати, що ви перевантажуєте барабан вбранням. Спробуйте кидати речей наполовину менш. А для того, щоб рушники після прання гарно пахнули – повісьте їх сушитися на свіже повітря.