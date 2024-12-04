Неможливо бути постійно ефективними у своїй роботі й постійно підтримувати в балансі інші сфери життя, пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Почни щось". Це навіть здатні довести безліч відомих людей.

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Щоб вам легше було налаштуватися на досягнення успіху, радимо звернути увагу на частину повсякденного життя відомих людей.

Щоденні ритуали успішних людей, що допомагають їм досягати успіху

Алексіс Оганян, співзасновник Reddit

Він є технологічним підприємцем, співзасновником популярної платформи для обміну контентом Reddit. Оганян каже, що його ранок починається із занурення в резервуар із льодом на 10 хвилин – перед тренуванням, прийняттям душу та першою чашкою кави. Окрім того, зранку він приділяє час, аби прописати щоденні цілі – професійні та особисті.

Шеріл Сендберг, операційна директорка Facebook

Попри досвід роботи в технологічних компаніях, Шеріл Сендберг планує свій день за допомогою звичайного блокнота. У ньому вона пише про всі справи, а після того, як все виконує – вириває сторінку зі спіралі та переходить до наступної.



Плануйте все у блокноті / Фото Pexels

Воррен Баффет, інвестор та бізнесмен

Воррен Баффет витрачає близько 80% свого звичайного дня на перегляд газет, журналів, річних звітів, галузевих публікацій, щоб бути в курсі світових економічних подій та ключових змін на різних ринках.

Мелані Перкінс, засновниця австралійського стартапу Canva

Жінка в дитинстві займалася катанням на ковзанах і змушена була прокидатися о 4:30 ранку. Ця звичка залишилася з нею і в дорослому віці. У неї спортивна дисципліна, тож вона вміє пробувати знову все, що у неї не виходить. До успіху своєї платформи вона тестувала багато ідей та часто чула різні відмови.