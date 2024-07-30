Будуть цвісти аж до осені: як продовжити життя троянд

Троянди вважаються найпопулярнішими квітами, тож садівники хочуть, щоб вони якомога довше цвіли. Все залежить від виду квітки, втім є деякі хитрощі, які допоможуть троянді цвіти довго аж до осені.

Традиційно троянди цвітуть востаннє у серпні, а вже до кінця літа кущі в’януть. Щоб цього не сталося, застосуйте деякі поради.

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За словами експертів, важливо вчасно обрізати відцвілі та хворі суцвіття. Таким чином квітка не втратить сили на ріст зайвих пагонів. Якщо ж у вас сорт з поодинокими великими квітками, то видаляти треба все засохле стебло.

У багатоквіткових кущах варто зрізати кожну окрему квітку. Завдяки тому, що ви видалите старі пагони, зможете звільнити місце для нових.

Також розарій треба активно підливати та забезпечувати доступ до сонця. Чим більше буде сонячного світла падати на квіти, а кущі будуть вологими, тим довше цвістимуть кущі. Не забувайте боротися зі шкідниками. Будь-які ознаки захворювання на стеблах чи листках треба прибрати інсектицидами.



Найкращі поради для продовження цвітіння троянд / Фото Pexels

Чим підгодувати троянди для довгого цвітіння

Спробуйте впродовж серпня підгодувати троянди 2 – 3 рази і вони цвістимуть набагато довше. В останній місяць літа квітам потрібен кальцій, цинк та азот. Підійдуть також багатокомпонентні мінеральні комплекси для троянд. Окрім того, підживлення можна приготувати самостійно.

Для цього візьміть 20 грамів дріжджів, додайте 2 ложки цукру в 10 літрів води. Інший рецепт складається з 1 склянки деревної золи та 15 літрів води. Під кожен кущ потрібно вливати 1 літр розчину. На початку осені ділянку з трояндами варто замульчувати тирсою чи соломою.