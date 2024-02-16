Сертифікована дієтологиня Ліан Елі виділила 3 продукти, які ніколи не вживає. Вона розповіла, чому така категорична щодо них та чому саме вважає їх некорисними.

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Консервовані гриби

Всі ми любимо додавати в салати консервовані печериці, втім слова Ліан Елі дивують. Виявляється, за даними Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США в середньому допускається 20 личинок на 100 грамів банки з грибами, перш ніж продукт буде визнано небезпечним. Саме тому дієтолог порадила їсти свіжі гриби. Добре мити, висушувати, нарізати та смажити.

Креветки з кишківником

Любителям морепродуктів не варто панікувати, оскільки креветки можна вживати, але лише ті, звідки витягнутий кишківник.

Згадайте тоненьку чорну лінію на спині креветок. Це не вена – це їхній травний тракт, там зберігається кал креветок,

– зазначила дієтологиня.

І хоч багато хто каже, що креветку з кишківником їсти безпечно, Ліан Елі радить від цього відмовитися. Витягніть його, а тоді насолоджуйтеся креветкою.



Кишківник креветки треба видаляти / Фото Pexels

Штучна ваніль

Також Елі зазначила, що не хоче навіть торкатися до штучної ванілі. За її словами, її виготовляють з касторіуму, який виробляють з касторових мішечків бобрів. І хоч він вважається безпечним, Ліан Елі не надто рекомендує використовувати штучну ваніль з цим складником.

Замість цього вона радить обирати чистий екстракт ванілі. Він дорожчий, але його роблять зі стручок ванілі.