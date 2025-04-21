Названо ідеальну довжину для денного сну: це менше, ніж ви думали

Подрімати вдень – це чудовий спосіб отримати новий заряд енергії, аби знову взятися за важливі справи. Та варто поспати зовсім трохи довше, і можна отримати зовсім протилежний ефект.

Якщо ви любите подрімати після обіду, тоді ви, певно, стикалися з випадками, коли після такого сну відчували себе навіть більш виснаженими, ніж напередодні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Скільки має тривати денний сон?

Дрімота може бути цілком здоровою та навіть корисною для вас, якщо ви розрахуєте її час правильно. Спробуйте обмежити її до 20 хвилин, і ви будете неймовірно здивовані результатом.

Головне – встановити будильник, аби не проспати зайвого. І чимало людей насправді не обмежуються цим часом, а дрімають довше – і в результаті відчувають себе виснаженими, а не бадьорими, а потім ще й не можуть як слід заснути вночі.

Зважайте, що дрімота, яка триває довше, ніж пів години, може змусити вас почуватися запамороченими та втомленими. А ось надто довгий сон, як-от протягом 2 годин, має свої переваги – особливо для змінних працівників. Така тривалість сну допоможе вам спати протягом цілого циклу сну, а не переривати його на одній з фаз.

Дрімати довго не варто / Фото Pexels

Якщо ж ви будете спати довше, ніж 20 хвилин, але менше, ніж 90 хвилин, ви перервете фазу сну, що вплине та ваше самопочуття – замість приливу сил ви відчуєте тільки бажання поспати ще.

До речі, раніше ми вже розповідали про продукти, які потрібно їсти перед сном, аби швидше засинати.

Натомість правильно підібрана тривалість дрімоти може нагородити вас чималою кількістю переваг: