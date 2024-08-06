Одна зайва хвилина, і доведеться викидати: ось скільки часу варити варення
Джерело:УНІАН
Варення дуже часто заготовлюють на зиму, та приготувати його ідеально зовсім не так просто, як може здатися. Наприклад, чи потрібно його в процесі варіння мішати? Скільки часу тримати на вогні?
Іноді зварити смачне, густе варення, у якому збережеться досить багато вітамінів, зовсім не просто. Але якщо ви знаєте правильні хитрощі, тоді це цілком можливо.
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Як зварити полуничне, малинове та смородинове варення
Існує два способи приготування варення – класичний та пришвидшений, так звана "п'ятихвилинка". І відрізняються вони перш за все технологією приготування. І, за класичним рецептом, ягоди потрібно з'єднати з цукром, засипати їх зверху та залишити їх на половину доби, аби ті пустили сік.
У деяких рецептах – наприклад, коли використовують кислі ягоди чи фрукти – цукру беруть набагато більше, у пропорції 1:1,2. А в деяких кількість цукру, навпаки, зменшують на третину.
Після цього ягоди з цукром потрібно поставити на вогонь, довести до кипіння та варити від 10 до 30 хвилин – все залежить від ягід та фруктів. Після цього ягоди знімають з вогню, розкладають по стерилізованих банках та закатують.
Варення потрібно готувати правильно / Фото Pexels
Натомість "п'ятихвилинку" потрібно готувати в інший спосіб: ягоди з цукром потрібно довести до кипіння, проварити 5 хвилин, зняти з вогню та залишити охолоджуватися. після цього процес потрібно повторити двічі, але востаннє залишати ягоди охолоджуватися не потрібно – одразу розкладайте заготовки по банках та закатуйте.
І, до речі, чимало людей переконані у тому, що у рецепті-п'ятихвилинці зберігається набагато більше вітамінів.
А ось основні правила варіння такого варення:
- обов'язково дотримуйтеся правильних пропорцій цукру та ягід;
- не використовуйте посуд з тонкими стінками та дном, адже інакше варення пригорить та потемнішає;
- помішуйте варення і знімайте піну, щоб воно мало гарний колір.
А ось як довго потрібно варити смородину чи малину? Або ж яблучне варення?
Якщо ви все ж обрали класичний рецепт, тоді ось правильний час приготування:
- малинове – 10 – 15 хвилин після закипання;
- полуничне та смородинове – 15 – 20 хвилин після закипання;
- абрикосове та вишневе – 15 – 20 хвилин;
- сливове – 15 – 20 хвилин;
- яблучне та грушеве – 15 – 20 хвилин після закипання.