Одна лишняя минута, и придется выбрасывать: вот сколько времени варить варенье

Варенье очень часто заготавливают на зиму, но приготовить его идеально совсем не так просто, как может показаться. Например, нужно ли его в процессе варки мешать? Сколько времени держать на огне?

Иногда сварить вкусное, густое варенье, в котором сохранится достаточно много витаминов, совсем не просто. Но если вы знаете правильные хитрости, тогда это вполне возможно.

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Как сварить клубничное, малиновое и смородиновое варенье

Существует два способа приготовления варенья – классический и ускоренный, так называемая "пятиминутка". И отличаются они прежде всего технологией приготовления. И, по классическому рецепту, ягоды нужно соединить с сахаром, засыпать их сверху и оставить их на половину суток, чтобы те пустили сок.

В некоторых рецептах – например, когда используют кислые ягоды или фрукты – сахара берут гораздо больше, в пропорции 1:1,2. А в некоторых количество сахара, наоборот, уменьшают на треть.

После этого ягоды с сахаром нужно поставить на огонь, довести до кипения и варить от 10 до 30 минут – все зависит от ягод и фруктов. После этого ягоды снимают с огня, раскладывают по стерилизованным банкам и закатывают.



Варенье нужно готовить правильно / Фото Pexels

Зато "пятиминутку" нужно готовить другим способом: ягоды с сахаром нужно довести до кипения, проварить 5 минут, снять с огня и оставить охлаждаться. После этого процесс нужно повторить дважды, но в последний раз оставлять ягоды охлаждаться не нужно – сразу раскладывайте заготовки по банкам и закатывайте.

И, кстати, многие убеждены в том, что в рецепте-пятиминутке сохраняется гораздо больше витаминов.

А вот основные правила варки такого варенья:

обязательно придерживайтесь правильных пропорций сахара и ягод;

не используйте посуду с тонкими стенками и дном, ведь иначе варенье пригорит и потемнеет;

помешивайте варенье и снимайте пену, чтобы оно имело красивый цвет.

А вот как долго нужно варить смородину или малину? Или же яблочное варенье?

Если вы все же выбрали классический рецепт, тогда вот правильное время приготовления: