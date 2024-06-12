Скільки днів у холодильнику може стояти фарш: цього ви точно не знали

М'ясний фарш часто є в холодильниках господинь. З нього готують котлети, додають в деруни, голубці чи італійську пасту. Втім, скільки ж часу може стояти фарш свіжим у холодильнику – розповідаємо далі.

Фарш може бути кількох видів: свинячий, яловичий, свинячо-яловичий, курячий та індичий, пишуть Поради 24. При кімнатній температурі фарш може перебувати не довше, ніж 1 – 2 години. В холодильнику час зберігання є набагато довшим.

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Фахівці радять тримати фарш у контейнері, накривши зверху харчовою плівкою, яка вбереже перемелене м’ясо від завітрювання та не дозволить іншим мікроорганізмам потрапити на продукти.

Скільки днів може стояти фарш у холодильнику

Свіжий фарш зі свинини та яловичини може простояти у холодильнику 12 годин. Це ж стосується курячого чи індичого фаршу, а от в морозилці він може пробути аж до 3 місяців. Важливо лише його розділити на кілька частин, оскільки велика маса буде довго розморожуватися. Порційні шматки можна використовувати за необхідності, а замерзлу масу важко розділити на кілька порцій.

Рибний фарш може стояти в холодильнику не довше 6 годин. Його не рекомендують морозити, бо після розморожування він стане доволі рідким.



Фарш не рекомендовано тримати в холодильнику довго / Фото Pexels

Фарш з цибулею

Фарш з цибулею має вже менший термін придатності. Його можна тримати не більше 6 – 8 годин, а в морозилці не більше 2 днів. Триваліше зберігання лише погіршить смак продукту.

Фарш з яйцем

Фарш з яйцем стояти в холодильнику може ще менше. Його слід використати через 3 – 4 години. А все тому, що яйце робить фарш рідшим, тож в ньому можуть розвинутися бактерії.

Варений фарш

Такий фарш може зберігатися в холодильнику 12 – 15 годин. У морозилку його краще не ставити, бо він втратить свої смакові якості.

Смажений фарш

Може стояти в холодильнику 3 дні, а приготовлені котлети аналогічну кількість часу.