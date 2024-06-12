Сколько дней в холодильнике может стоять фарш: этого вы точно не знали

Мясной фарш часто есть в холодильниках хозяек. Из него готовят котлеты, добавляют в драники, голубцы или итальянскую пасту. Впрочем, сколько же времени может стоять фарш свежим в холодильнике – рассказываем далее.

Фарш может быть нескольких видов: свиной, говяжий, свино-говяжий, куриный и индюшиный, пишут Советы 24. При комнатной температуре фарш может находиться не дольше, чем 1 – 2 часа. В холодильнике время хранения намного дольше.

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Специалисты советуют держать фарш в контейнере, накрыв сверху пищевой пленкой, которая убережет перемолотое мясо от заветривания и не позволит другим микроорганизмам попасть на продукты.

Сколько дней может стоять фарш в холодильнике

Свежий фарш из свинины и говядины может простоять в холодильнике 12 часов. Это же касается куриного или индюшиного фарша, а вот в морозилке он может пробыть до 3 месяцев. Важно только его разделить на несколько частей, поскольку большая масса будет долго размораживаться. Порционные куски можно использовать при необходимости, а замерзшую массу трудно разделить на несколько порций.

Рыбный фарш может стоять в холодильнике не дольше 6 часов. Его не рекомендуют морозить, потому что после размораживания он станет довольно жидким.



Фарш не рекомендуется держать в холодильнике долго / Фото Pexels

Фарш с луком

Фарш с луком имеет уже меньший срок годности. Его можно держать не более 6 – 8 часов, а в морозилке не более 2 дней. Более длительное хранение только ухудшит вкус продукта.

Фарш с яйцом

Фарш с яйцом стоять в холодильнике может еще меньше. Его следует использовать через 3 – 4 часа. А все потому, что яйцо делает фарш более жидким, поэтому в нем могут развиться бактерии.

Вареный фарш

Такой фарш может храниться в холодильнике 12 – 15 часов. В морозилку его лучше не ставить, потому что он потеряет свои вкусовые качества.

Жареный фарш

Может стоять в холодильнике 3 дня, а приготовленные котлеты аналогичное количество времени.