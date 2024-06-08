Скільки днів можна тримати в холодильнику домашню ковбасу: це треба знати всім

Ковбаса є в холодильнику багатьох людей, втім не всі знають скільки часу її треба зберігати. М’яса належить до категорії швидкопсувних продуктів, тому варто бути обережними з цим продуктом.

У холодильнику ковбаса може лежати 2 – 3 тижні без втрати своїх споживчих характеристик. Однак на термін зберігання впливає кілька факторів, тож відповідно ця цифра стосується не всіх м’ясних виробів.

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Скільки часу може стояти домашня ковбаса

До прикладу, домашня ковбаса, яку ви самостійно приготували чи купили, може стояти в холодильнику приблизно 3 – 7 днів. Після тижня часу на ній з’являється слиз та неприємний запах. Ви самі могли помічати такий стан ковбасних виробів, особливо, якщо вони стоять в кульках.

Втім тривалість зберігання може бути довшою. На це впливає тип ковбаси (варена, домашня, сиров’ялена), тип оболонки (натуральна чи синтетична), інгредієнти в складі ковбаси й температура холодильника. Зберігайте ковбасу при температурі від 0 до +4 °C.



Домашня ковбаса може стояти від кількох днів до кількох тижнів / Фото Pexels

Варена ковбаса потребує температури +2...+4 °C та може зберігатися стільки, скільки вказано на оболонці виробником. Напівкопчені та копчені ковбаси можна тримати навіть при температурі +10°C.

Якщо оболонка ковбаси розкрита, термін її зберігання скорочується в кілька разів. Якщо хочете зберегти її споживчі властивості та розумієте, що не з’їсте її повністю за кілька днів – можете сміливо ставити в морозилку.

Там їх варто тримати загорнутими у фольгу чи в пекарський папір. Взагалі тримати ковбасу в поліетиленових пакетах не зовсім рекомендовано. У них ковбаса втрачає вологу та навіть істотно змінює свій смак.