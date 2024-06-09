Не всі яйця мають однаковий термін придатності. Одні псуються швидше, інші можуть стояти трохи довше. За кімнатної температури яйця цесариці можуть простояти місяць, оскільки мають тверду шкарлупу та щільну плівку.

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Скільки можуть стояти курячі яйця без холодильника

З курячими дієтичними яйцями слід бути обережними, оскільки вони можуть стояти без холодильника не більше, ніж 7 днів. Столові можуть простояти аж 25 днів, а миті – 12 днів. Загалом мити яйця не дуже рекомендують, оскільки після миття вони втрачають свій захисний шар. Перепелині можна тримати при кімнатній температурі тривалий час.



Яйця можуть стояти без холодильника / Фото Pexels

Скільки можуть стояти яйця в холодильнику

Навіть в холодильнику різні яйця мають неоднаковий термін придатності. Курячі яйця швидше втрачають якість через те, що мають тонку шкарлупу. Відповідно швидше висихають, тому зберігати їх можна 90 днів. А от цесарині та перепелині яйця можуть зберігатися аж до 6 місяців.

Чому не варто мити яйця

Фахівці кажуть, що немиті яйця довше зберігаються. Якщо ж їх помити, то пори шкарлупи можуть забитися брудом, який присутній на поверхні яєць, тому яйця не зможуть дихати.

На птахофабриках яйця обробляють 1-1,5% розчином перекису водню, який дезінфікує поверхню яєць, але не забиває пори.