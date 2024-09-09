Кількість порошку для прання, який потрібно додавати до пральної машини, може залежати від багатьох різних факторів. Тож важливо розібратися, скільки ложок порошку потрібно сипати у машинку саме вам.

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Скільки додавати порошку в машину

Виробники прального порошку проводять чимало досліджень для того, щоб отримати ідеальне дозування порошку – і найкраще, що можна зробити, це дотримуватися цих рекомендацій. Проте чимало людей ігнорують ці поради.

Наприклад, точно не варто використовувати свою мірну чашку замість тієї, що йде в комплекті з пакетом порошку, адже неправильне дозування засобу може призвести до зовсім небажаних наслідків.

Надто мала кількість просто не очистить ваш одяг так, як слід, але набагато шкідливішим є надмірне використання порошку. Перш за все, так ви забрудните одяг, адже залишки мила просто не зможуть вимитися водою. І, окрім того, це також може зруйнувати пральну машину.

Тож якщо на коробці написано, що для прання потрібно 45 грамів засобу, не потрібно використовувати 115 грамів – це точно не допоможе очистити одяг краще. Але проблема полягає в тому, що якість вашої води також впливає на кількість засобу, який потрібно обрати.



Порошок потрібно використовувати обережно / Фото Pexels

Наприклад, в умовах дуже жорсткої води витрата прального порошку може бути втричі більшою. Тож для того, щоб розібратися із цією проблемою у довгостроковій перспективі, ви можете подумати над придбанням пом'якшувача води. Це може бути неочікувана витрата, але так ви зможете економити на пральному порошку та подовжите термін служби своєї пральної машини.

Ще одна важлива порада від експертів – використовувати якісні порошки. Виявляється, дешеві не розчиняються добре за низьких температур, тож важливо підготуватися до того, що тоді результат прання не виглядатиме дуже добре.

Але, зрештою: скільки прального порошку потрібно використовувати для одного прання? Більшість фахівців сходяться на думці, що для нормального завантаження машинки буде достатньо всього двох столових ложок засобу. Вам може здатися, що цього недостатньо, та це не так – більшість людей просто звикла класти надто велику кількість засобу.