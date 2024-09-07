Вони бувають сухими та мокрими. Обидва варіанти приносять дискомфорт, оскільки печуть та болять. Нижче розповімо, як позбутися кожного з них.

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Вологий мозоль

Він трапляється у вигляді бульбашки з прозорою рідиною всередині. Такий мозоль доволі болючий, але щоб його позбутися в жодному разі не можна проколювати, оскільки зробите собі лише гірше.

Спочатку треба промити мозоль та обробити антисептиком. Далі витерти насухо та заклеїти пластиром для вологих мозолів. Щоб мозоль якнайшвидше загоївся, не взувайте тісне взуття. Якщо ж бульбашка лусне сама, шкірку здирати не можна. Варто ділянку лише обробити перекисом водню.

Стрижневий мозоль

Такі мозолі дуже неприємні, бо це та ділянка твердої шкіри зі стрижнем, який вростає в дерму та зачіпає нервові закінчення. Через це відчувається сильний біль. Такий мозоль з’являється на пальцях ніг та стоп.

Позбутися таких мозолів самостійно неможливо. Щоб вивести їх зі стопи потрібно звертатися до подолога, який висвердлить стрижень спеціальним фрезером.



Мозолів можна позбутися кількома різними способами / Фото Pexels

Сухий мозоль

Такі мозолі не болять, втім під час загрубіння шкіри викликають неприємні відчуття. Він має жовте забарвлення та локалізується на стопах. Щоб позбутися від нього треба розпарити ноги у ванній сіллю. На 3 літри води вам знадобиться 0,5 пачки солі. Протримайте ноги в такому стані 15 хвилин.

Після цього треба висушити шкіру навколо мозоля спиртовмісною серветкою та приклеїти пластир з вмістом саліцилової кислоти. Хімічний складник за кілька днів розчинить мозоль.

Натоптень

Цей мозоль є схожим до сухого. Утворюється він лише на стопах та не приносить ніякого болю, окрім того, що дискомфорту завдає загрубіла шкіра. Фахівці не радять від натоптнів використовувати якісь народні засоби, бо вони лише спалять шкіру.

Щоб позбутися його зробіть ванну для ніг із сіллю та протримайте там ноги 15 хвилин. Після цього скористайтеся маззю від натоптнів чи візьміть пластир для розм’якшення загрубілих шарів. Як знімете його, далі на шкіру треба нанести зволожувальний крем.