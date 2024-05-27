Як часто потрібно поливати троянди для пишного цвіту: на замітку садівникам

Троянди – це справжні королеви саду, але вони не тільки надзвичайно красиві, але й досить примхливі у догляді, тож садівникам варто знати, як часто підживлювати та поливати ці рослини.

Полив рослин – це надзвичайно важлива частина догляду за ними, і ставитися до цієї справи потрібно якомога ретельніше. Якщо поливу буде недостатньо, троянди можуть загинути, а надмірна кількість вологи також не призведе до бажаного результату. Тож як часто поливати троянди влітку – читайте у матеріалі Поради 24.

Цікаво Бруківка буде як новенька: чим відчистити її від трави

Коли потрібно поливати троянди

Важливий не тільки інтервал між поливами, але і час, коли ви беретеся до цієї роботи. І найкраще буде займатися цим вранці чи ввечері. Але використовувати свіжу воду з-під крана суворо заборонено – можна брати тільки ту, яка вже настоювалася якийсь час.

Також у жодному випадку не можна мочити верхню частину троянди, і полив потрібно проводити тільки у прикореневій зоні або ж у мульчувальному шарі.

Влітку троянду потрібно поливати раз в чотири дні, якщо погода суха. Перевірити, чи потрібний квітці полив, можна просто: ґрунт має бути вологий на глибині у 25 сантиметрів.



Троянди влітку потрібно часто поливати / Фото Pexels

Скільки води потрібно для поливу

Тут садівники вже не такі однозначні, і думки можуть розходитися: одні вважають, що 10 – 15 літрів достатньо, інші наполягають на кількості у 50 літрів води під кущ. Троянди – це ті рослини, які люблять рясний полив, тож краще поливати рідше – 1 – 2 рази на тиждень, але великою кількістю води.

Ніщо так не заряджає на нові перемоги, як смачний coffee break із колегами. А з широким асортиментом Gemini кожна перерва буде ще цікавішою та продуктивнішою.

Та зважайте на те, що в кінці літа потреба троянд у волозі зменшується, і сильний полив буде стимулювати рослину до подальшого активного росту. Квітка викине пагони, але до осені вони не зміцніють і, скоріш за все, загинуть взимку. Тож у цей період потрібно скоротити полив, але перед самим настанням морозів його знову можна збільшити – до 30 – 50 літрів під кущ.