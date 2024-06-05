На рушниках можуть міститися бактерії, а деякі з них можуть бути причиною харчового отруєння, тому за рушниками треба добре доглядати.

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Як часто прати кухонні рушники

Якщо залишати рушники вологими та нехтувати постійним пранням, то це матиме доволі негативний вплив, особливо, якщо ви часто витираєте руки після обробки сирого м’яса.

Експерти радять змінювати кухонні рушники кожного дня. Придбайте собі кілька варіантів рушників та візьміть за звичку кожного ранку вішати новий.



Кухонні рушники варто змінювати щодня / Фото Pexels

Не варто вологі кухонні рушники кидати в кошик для білизни, оскільки на них може розвинутися пліснява та бактерії, а це призведе до неприємних запахів та забруднювання іншого одягу. Тому краще перед пранням дати їм висохнути.

Не забувайте розділювати одяг та прати кольорові рушники з іншим кольоровим вбранням, а не зі світлою білизною чи білим одягом.

Деякі фахівці рекомендують додавати оцет під час прання, який зможе прибрати плями та поганий запах від кухонних рушників. Для ефективного прання виставляйте температуру не вище 50 градусів. Бавовняні чи лляні рушники витримують високу температуру, а кольорові варто прати в 30 – 40 градусах, щоб запобігти вицвітанню.