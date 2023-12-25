Ортопед Аліса Куізінас розповіла, що тапочки, які довге не перуться зберігають в собі безліч мікробів та бактерій. Потенційно ці тапки можуть мати негативні наслідки для ваших ніг.

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На відміну від непопраних простирадл або спортивного одягу, брудні тапочки не становлять серйозної біологічної небезпеки. Однак, чим довше ви не будете їх прати, тим більшою є ймовірність того, що в них накопичаться мікроби чи інші подразники, які можуть негативно вплинути на шкіру ваших ніг.

Тапочки можуть містити бактерії та грибки, що викликають мікоз стопи і грибок нігтів на ногах, а також віруси, що викликають підошовні бородавки,

– зазначила ортопед Аліса Куізінас.

Орім неприємних мікробів, всередині ваших тапочок також можуть накопичуватися відмерлі клітини шкіри, пил та інше сміття, яке потенційно може викликати свербіж або подразнення ваших ніг.

Втім, якщо ви носите тапки зі шкарпетками, то негативні наслідки будуть мінімізовані, адже шкарпетки створюють певний бар’єр між ногами й тапками.

Дещо негативний наслідок можуть принести ноги, які здатні до пітливості, оскільки піт створює тепле й вологе середовище, яке сприяє розмноженню інфекційних мікробів.



Тапки треба прати кілька разів на рік / Фото Live Strong

Як часто треба прати тапки

Ортопед радить прати тапки тоді, кли ви бачите забрудненість чи відчуваєте неприємний запах. Тобто ви можете обійтися кількома праннями на рік.