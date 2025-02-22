Навряд чи сьогодні можна знайти людей, які взагалі не мають шкарпеток. Навіть жінки, які більше полюбляють тонкі панчохи та сукні, вдягають шкарпетки під штани, а чоловіки й взагалі носять їх чи не щодня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Shkarpetku. Та скільки ж пар цього елементу одягу має бути в арсеналі кожної людини?
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Скільки шкарпеток має бути?
Деякі люди ставляться до цього аксесуару дуже трепетно, інші ж носять суто з необхідності. Та якщо ви не хочете думати про шкарпетки більше, ніж потрібно, пропонуємо розібратися, які ж моделі мають бути у вас в шафі.
Ось які шкарпетки мають бути в чоловіків:
- Офісні працівники, бізнесмени підбирають шкарпетки під стиль одягу – зокрема під брюки та строгий костюм. Як правило, це високі шкарпетки, що не будуть оголювати ногу навіть тоді, коли їх власник закидає ногу на ногу.
- Для пробіжок та тренувань потрібні спеціальні шкарпетки для занять спортом.
- Для походів в клуби, вечірок та прогулянок підійдуть моделі яскравих кольорів з оригінальними принтами.
- Для повсякденного носіння можна підібрати зручні практичні варіанти з натуральних тканин.
Звісно, орієнтуватися варто й на пору року, адже в холод не обійтися й без вовняних шкарпеток, а влітку краще перейти на бамбукові, шовкові чи бавовняні варіанти. А щодо кількості – буде цілком достатньо 2 – 3 пар шкарпеток кожного виду. Загалом ж залежно від способу життя та ступеню активності на рік потрібно запастися 30 – 40 парами шкарпеток.
Шкарпетки мають бути різних моделей / Фото Pexels
А для жінок потрібно подбати про кілька інших моделей:
- В теплу пору року не обійтися без дуже коротких жіночих слідків, що створюють ефект босих ніг. Це можуть бути капронові шкарпетки під туфлі, чи бавовняні під кеди, кросівки. Трьох-чотирьох пар буде цілком достатньо.
- Спортивні моделі середньої довжини можна поєднувати з джинсами, штанами, шортами тощо. Теж варто мати 3 – 4 пари.
- На зиму потрібно подбати про теплі вовняні шкарпетки, які можна носити під черевики та чоботи. Таких пар радять мати принаймні дві.
- Також можна подумати й про покупку жіночих гольфів – вони можуть доповнити образи з сукнями та спідницями.