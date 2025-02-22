Вряд ли сегодня можно найти людей, которые вообще не имеют носков. Даже женщины, которые больше любят тонкие чулки и платья, надевают носки под брюки, а мужчины и вообще носят их чуть ли не ежедневно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Shkarpetku. Но сколько же пар этого элемента одежды должно быть в арсенале каждого человека?

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Сколько носков должно быть?

Некоторые люди относятся к этому аксессуару очень трепетно, другие же носят сугубо по необходимости. Но если вы не хотите думать о носках больше, чем нужно, предлагаем разобраться, какие же модели должны быть у вас в шкафу.

Вот какие носки должны быть у мужчин:

Офисные работники, бизнесмены подбирают носки под стиль одежды – в частности под брюки и строгий костюм. Как правило, это высокие носки, что не будут обнажать ногу даже тогда, когда их владелец закидывает ногу на ногу.

Для пробежек и тренировок нужны специальные носки для занятий спортом.

Для походов в клубы, вечеринок и прогулок подойдут модели ярких цветов с оригинальными принтами.

Для повседневной носки можно подобрать удобные практичные варианты из натуральных тканей.

Конечно, ориентироваться стоит и на время года, ведь в холод не обойтись и без шерстяных носков, а летом лучше перейти на бамбуковые, шелковые или хлопковые варианты. А по количеству – будет вполне достаточно 2 – 3 пар носков каждого вида. В целом же в зависимости от образа жизни и степени активности на год нужно запастись 30 – 40 парами носков.



Носки должны быть разных моделей / Фото Pexels

А для женщин нужно позаботиться о нескольких других моделях: