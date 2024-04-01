Скільки волосин має випадати з голови щодня: відповідь вас здивує

Волосся – це не тільки частина привабливого зовнішнього вигляду, але і важлива ознака здоров'я, на яку точно потрібно звертати увагу. Тож спробуйте підрахувати, скільки волосин випадає з вашої голови щодня і чи вписується це в норму.

Випадіння волосся – це, на жаль, невід'ємна частина його росту та природного циклу. І знання про те, скільки саме волосся може випасти за день, допоможе вам визначити, чи відбуваються якісь аномалії. Про це розповів лікар швидкої допомоги Джо.

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Скільки волосся має випадати щодня

Лікар поділився, що в середньому людина може втрачати від 50 до 100 волосків за день. Це – частина природного циклу росту волосся, який складається з росту, спокою та випадіння.

Та якщо ви помітили, що з вашої голови кожного дня випадає більше, ніж 200 волосинок, це може свідчити про серйозні проблеми із здоров'ям шкіри голови. Велика кількість волосся, яке випадає, може бути спричинена великою кількістю факторів, які можуть бути зовсім різними: і неправильне харчування, і стрес, і хвороби шкіри голови та навіть гормональні зміни.

Тож вам потрібно дуже добре розуміти, яка кількість волосин, що може випадати, є нормою – так ви зможете досить уважно стежити за тим, чи ваша шкіра голови у нормі. Будьте уважні до змін у кількості випадіння волосся та не забудьте звернутися до спеціаліста, якщо відчуєте проблеми.



Волосини можуть випадати кожного дня / Фото Pexels

Та також випадіння волосся може залежати від стану ендокринної системи, спадковості, впливу навколишнього середовища та віку. Важливий також стан вашого здоров'я в цілому.

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Фаза активного росту у волосини триває приблизно 1 – 3 роки, і до кінця цього часу зростання волосини поступово сповільнюється, і тоді настає наступна фаза, яка називається катаген. Вона триває всього кілька тижнів, і тоді починається стадія спокою. В цей період волосина вже не росте, проте міцно тримається на голові. Продовжуватися він може до кількох місяців.