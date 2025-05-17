Як вивести сморід з пральної машини: потрібен чудо-засіб, який є в кожній кухні

Досить часто люди нехтують доглядом з пральною машинкою, а це робити необхідно, якщо ви хочете зберегти техніку. Помилково вважати, що пральна машинка здатна самоочищуватися, коли пере одяг, оскільки це далеко не так. Після прання техніку треба додатково очищувати.

Щоб прибрати неприємний запах з пральної машинки, знадобиться один засіб, який є на кухні в кожного, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Джека Каллагана.

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Як очистити пральну машинку

Очищувати техніку треба починаючи з фільтра й лотка для мийного засобу. Спочатку добре промийте їх мильною водою, а тоді нанесіть трохи оцту. Все ненадовго залишіть, а тоді очистіть щіткою.

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Гумовий ущільнювач теж треба обприскати оцтом й накрити зверху серветкою з мікрофібри. Все потрібно залишити на годину. Для миття дверей і петель теж треба використовувати оцет, а далі запустити гарячий цикл прання без речей. Всередину в барабан треба додати оцет й соду. Таким чином машинка очиститься й буде гарно пахнути.



Пральну машину очистити досить легко / Фото Pexels

Після прання дверцята пральної машинки треба залишати відкритими, щоб зайва волога висохла. Глибоке очищення пральної машинки потрібно проводити раз на один – три місяці.

До речі, раніше ми розповідали про основні причини, чому ваша ванна виглядає такою брудною.

Саме оцет є ефективним натуральним засобом для чищення, а ще плюсом є те, що він досить доступний. Його можна використовувати для миття посудомийної машини, для розчинення вапняного нальоту чи жиру.