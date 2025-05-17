Как вывести вонь из стиральной машины: нужно чудо-средство, которое есть в каждой кухне

Довольно часто люди пренебрегают уходом со стиральной машинкой, а это делать необходимо, если вы хотите сохранить технику. Ошибочно считать, что стиральная машинка способна самоочищаться, когда стирает одежду, поскольку это далеко не так. После стирки технику надо дополнительно очищать.

Чтобы убрать неприятный запах из стиральной машинки, понадобится одно средство, которое есть на кухне у каждого, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Джека Каллагана.

Читайте также Не мойте эти вещи в посудомойке: она их испортит

Как очистить стиральную машинку

Очищать технику надо начиная с фильтра и лотка для моющего средства. Сначала хорошо промойте их мыльной водой, а потом нанесите немного уксуса. Все ненадолго оставьте, а потом очистите щеткой.

Заощаджуйте час та гроші з онлайн-шопінгом на Промі. Тут знайдеться техніка на будь-який запит: від iPhone 16 до караоке-системи чи проєктора. До того ж на Prom є безкоштовна доставка з підпискою "Для своїх".

Резиновый уплотнитель тоже надо опрыскать уксусом и накрыть сверху салфеткой из микрофибры. Все нужно оставить на час. Для мытья дверей и петель тоже надо использовать уксус, а дальше запустить горячий цикл стирки без вещей. Внутрь в барабан надо добавить уксус и соду. Таким образом машинка очистится и будет хорошо пахнуть.



Стиральную машину очистить достаточно легко / Фото Pexels

После стирки дверцу стиральной машинки надо оставлять открытой, чтобы лишняя влага высохла. Глубокую очистку стиральной машинки нужно проводить раз в один – три месяца.

Кстати, ранее мы рассказывали об основных причинах, почему ваша ванная выглядит такой грязной.

Именно уксус является эффективным натуральным средством для чистки, а еще плюсом является то, что он достаточно доступен. Его можно использовать для мытья посудомоечной машины, для растворения известкового налета или жира.