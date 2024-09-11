Загалом причиною поганого запаху є бактерії, які накопичуються на наших ногах, а потім осідають на взутті, пишуть Поради 24. Вони не є шкідливими, але виділяють неприємний запах, від якого хочеться якнайшвидше позбутися. Саме тому радимо вам застосувати певні поради, які приберуть проблему із запахом.

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Морозилка

Такий варіант може багатьох здивувати, але він справді працює. Все, що вам треба зробити – це загорнути взуття у пакет та поставити в морозилку на 12 годин. Холод знищить всі бактерії у взутті, які є джерелом поганого запаху.

Перекис водню

Щоб позбутися поганого запаху за 5 хвилин, вам знадобиться перекис водню та оцет. Змочіть їх у ваті чи спонжику та протріть взуття всередині.

Сода і крохмаль

Візьміть 3 столові ложки соди та 1 столову ложку крохмалю. Додайте кілька крапель парфумів чи ефірної олії. Цей порошок поставте у дві шкарпетки та поставте у взуття на ніч. Такий дезодорант домашнього виробництва прибере увесь поганий запах.



Позбутися смороду від взуття можна досить просто / Фото Pexels

Чайні пакетики

Щоб прибрати поганий запах взуття за ніч – візьміть чайні пакетики. Чай має антибактеріальні властивості та є хорошим сорбентом, тож вбере будь-який поганий запах.

Антисептик

Рідина у вигляді спрею чи гелю добре вбиває бактерії всередині взуття, тож поганий запах зникне досить швидко.

Листя м’яти

Прибрати поганий запах з взуття можуть свіже чи засушене листя м’яти. Його просто треба поставити у полотняний мішечок у взутті на всю ніч, щоб прибрати поганий запах.