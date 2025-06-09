24 Канал зібрав для вас лайфхаки, як врятуватися від спеки і перенести її легше.

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З 6 по 8 червня в Києві встановлено п'ять температурних рекордів, зокрема середньодобові, мінімальні та максимальні температури перевищили попередні показники. Полегшити життя у спеку навіть без кондиціонера можливо! Звісно ж, якщо мати під рукою кілька корисних речей.

Що варто мати вдома влітку, щоб пережити найспекотніші дні

1. Вентилятор або портативний охолоджувач

Навіть простий настільний вентилятор допоможе покращити циркуляцію повітря. Якщо доповнити його мискою з льодом або замороженою пляшкою води, можна створити ефект міні-кондиціонера. Портативні охолоджувачі повітря – альтернатива для тих, хто не має змоги встановити спліт-систему.

2. Зволожувач повітря або розпилювач

У спеку повітря в приміщенні часто пересушується, що негативно впливає на самопочуття та шкіру. Зволожувач або навіть звичайний пульверизатор з водою допоможуть освіжити простір. Можна розпилювати воду в кімнаті або зволожувати штори.



Зволожувач повітря має бути вдома у спеку / Фото Unsplash

3. Штори з blackout-ефектом

Правильно підібрані штори здатні зменшити температуру в кімнаті на кілька градусів. Вони блокують пряме сонячне світло та не дають нагріватися стінам і меблям.

4. Запас питної води

У спеку організм втрачає багато вологи, тому дуже важливо мати вдома достатню кількість чистої води. Добре, якщо у вас є фільтр або бутильована вода про запас. Також варто мати пляшку з кришкою, щоб носити воду із собою, навіть вдома.



Вдома слід мати достатню кількість питної води / Фото Unsplash

5. Охолоджувальні рушники та компреси

У продажу є спеціальні охолоджувальні рушники, які активуються водою. Їх можна покласти на шию, лоб чи зап'ястя – це допомагає швидко знизити температуру тіла. Також корисно мати звичайні мокрі рушники, які можна прикласти до лоба чи ноги.

6. Фрукти, що зберігають вологу

Кавун, огірок, диня, апельсини – джерело не лише води, а й корисних мінералів. Тримайте вдома запас сезонних фруктів, щоб підтримувати водний баланс.

Жара – це випробування для організму, але й її можна пережити з комфортом. Головне – створити вдома прохолодне, затінене середовище, пити багато води та не забувати берегти своє здоров'я. Завчасно зібраний набір речей може не тільки полегшити життя, а й запобігти серйозним наслідкам спеки.

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