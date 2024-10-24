Картини вдома завжди виглядають красиво та чудово доповнюють інтер’єр, пишуть Поради 24. Вони додають оселі затишку та створюють відчуття дому.

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Всім ми знаємо, що картини – це виключно доповнення до інтер’єру, однак це не так. Якщо вірити народним прикметам, то від деяких з них треба позбутися. Далі розповімо, які саме полотна мають негативну енергетику.

Картини зі стоячою водою

Не варто вдома тримати картини з водою, яка стоїть, а не тече (до прикладу, струмок чи водоспад). Кажуть, що така вода здатна принести в життя застій. На стінах оселі краще повішати картини з водою, яка бурхливо тече. Таким чином ви принесете в життя хороші події та будете постійно жити на повну.

Опадаючі квіти

Кожна картина має різний посил. На більшості полотнах зображені яскраві квіти, втім є й такі картини, на яких намальовані квіти, що в’януть із зав’ялим листям. За народними прикметами, така картина буде привертати в життя постійні проблеми й ніщо в житті не буде розквітати, а всі події будуть обертатися фіаско.

У лісових пейзажах можуть бути зображені зламані дерева. Від таких картин також краще позбутися, оскільки в домі все буде ламатися.

Самотні об’єкти

Мінімалістичні картини з однією квіткою у вазі чи одним яблуком або грушею хоч і можуть здаватися естетичними, однак від них варто позбутися, оскільки за народними прикметами, вони можуть принести в життя самотність. Особливо езотерики радять викинути такі картини людям, які шукають свою другу половинку.



Самотні картини не варто тримати одиноким людям / Фото Pexels

Незрозумілі надписи та ієрогліфи

Попри те, що такі картини мають стильний вигляд, езотерики радять відмовитися від полотен з ієрогліфами, якщо ви не знаєте, що вони означають. Символи та знаки, які ви не зможете розшифрувати, можуть принести в життя чимало проблем.

Руїни та уламки

Не треба вішати вдома картини, на яких зображено бідність чи розруху. Руїни старої фортеці можуть принести у ваше життя негатив й непомітно руйнувати ваше життя, а ви про це навіть не будете здогадуватися.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Плач та страждання

Позбудьтеся від картин із зображенням плачу, страждань чи фізичних вад. Такі картини можуть принести у ваше життя безсилля та безнадійність. Також не варто тримати полотна, на яких зображена ненависть.

Зображення диких звірів

Якщо на картинах зображені маленькі песики, кошенята чи зайчики – біди вони не принесуть. А от від вовків, тигрів та левів треба відмовитися, оскільки дикі звірі символізують агресію, яка притаманна їм від природи. Відповідно цей агресивний стан вони можуть передавати своїм господарям. У сім’ї з такими картинами можуть бути сварки та розбрат.