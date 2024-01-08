Часто дві повіки можуть мати різну широту – одна завузька, інша заширока, пише 24 Канал. Різні стрілки, які візуально непропорційні спотворюють макіяж.

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Опанувати цю складну техніку малювання стрілок можна досить легко, якщо знати кілька секретів. Найчастіше стрілки створюють завдяки олівцю, лайнеру чи підводці. Останній варіант – класичний. Підводкою можна створити красиві контурні лінії, а основною перевагою підводки є її стрійкість.



Легкі способи малювання стрілки / Фото Pinterest

Як намалювати стрілки підводкою

Щоб макіяж довго протримався – припудріть повіки та розподіліть праймер для обличчя. Підводкою відзначте точку, де хочете завершити лінію. Звертайте увагу на те, аби вона була однакова на кожній повіці. Тоді ведіть лінію від зазначеної точки до початку росту вій. Не обов’язково промальовувати стрілку одним рухом. Це можна зробити невеликими штрихами. Продовжуйте малювати підводкою до початку чи середини ока. За необхідності можете додати стрілкам об’єму. Та якщо ви новачок і малювати стрілки підводкою для вас трохи проблематично, тоді радимо скористатися підручними засобами.

Банківська картка

За допомогою твердої картки вам вдасться намалювати рівні стрілки. Притуліть картку до зовнішнього куточка ока в напрямку по діагоналі. Тоді вздовж карти проведіть лінію. Якщо ви притиснули картку до обличчя рівно, то й стрілка вийде такою ж.

Скотч

Наклейте 2 невеличких шматки скотчу біля зовнішніх кутиків очей. Зафіксувати їх можете під будь-яким кутом. Після того, як намалюєте стрілки, дайте їм висохнути, а тоді знімайте скотч.



Легкі способи малювання стрілки / Фото Pinterest

Ложка

За допомогою столової чи чайної ложки також можна намалювати стрілки. Зафіксуйте біля повіки ручку ложки, як лінійку. І за її допомогою промалюйте нижню лінію стрілки. Черпало ложки прикладіть до повіки вище зовнішнього кутика ока та промалюйте верхню лінію стрілки.



Легкі способи малювання стрілки / Фото Pinterest

Трафарет

Спеціальний трафарет для стрілок має готові отвори для стрілок різних форм. Прикладіть його до повіки та замалюйте отвір підводкою.



Легкі способи малювання стрілки / Фото Pinterest

Зубна нитка

Зафіксуйте зубну нитку пальцями на тому місці, де має бути стрілка. Тоді проведіть по ній підводкою. Те саме повторіть з другою лінією та зафарбуйте посередині.