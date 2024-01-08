Часто дві повіки можуть мати різну широту – одна завузька, інша заширока, пише 24 Канал. Різні стрілки, які візуально непропорційні спотворюють макіяж.
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Опанувати цю складну техніку малювання стрілок можна досить легко, якщо знати кілька секретів. Найчастіше стрілки створюють завдяки олівцю, лайнеру чи підводці. Останній варіант – класичний. Підводкою можна створити красиві контурні лінії, а основною перевагою підводки є її стрійкість.
Легкі способи малювання стрілки / Фото Pinterest
Як намалювати стрілки підводкою
- Щоб макіяж довго протримався – припудріть повіки та розподіліть праймер для обличчя.
- Підводкою відзначте точку, де хочете завершити лінію. Звертайте увагу на те, аби вона була однакова на кожній повіці.
- Тоді ведіть лінію від зазначеної точки до початку росту вій. Не обов’язково промальовувати стрілку одним рухом. Це можна зробити невеликими штрихами.
- Продовжуйте малювати підводкою до початку чи середини ока. За необхідності можете додати стрілкам об’єму.
- Та якщо ви новачок і малювати стрілки підводкою для вас трохи проблематично, тоді радимо скористатися підручними засобами.
Банківська картка
За допомогою твердої картки вам вдасться намалювати рівні стрілки. Притуліть картку до зовнішнього куточка ока в напрямку по діагоналі. Тоді вздовж карти проведіть лінію. Якщо ви притиснули картку до обличчя рівно, то й стрілка вийде такою ж.
Скотч
Наклейте 2 невеличких шматки скотчу біля зовнішніх кутиків очей. Зафіксувати їх можете під будь-яким кутом. Після того, як намалюєте стрілки, дайте їм висохнути, а тоді знімайте скотч.
Легкі способи малювання стрілки / Фото Pinterest
Ложка
За допомогою столової чи чайної ложки також можна намалювати стрілки. Зафіксуйте біля повіки ручку ложки, як лінійку. І за її допомогою промалюйте нижню лінію стрілки. Черпало ложки прикладіть до повіки вище зовнішнього кутика ока та промалюйте верхню лінію стрілки.
Легкі способи малювання стрілки / Фото Pinterest
Трафарет
Спеціальний трафарет для стрілок має готові отвори для стрілок різних форм. Прикладіть його до повіки та замалюйте отвір підводкою.
Легкі способи малювання стрілки / Фото Pinterest
Зубна нитка
Зафіксуйте зубну нитку пальцями на тому місці, де має бути стрілка. Тоді проведіть по ній підводкою. Те саме повторіть з другою лінією та зафарбуйте посередині.