Найчастіше всі ми користуємося спонжем у формі яйця. Вони не дуже дорогі, тож їх можна часто міняти. Втім не завжди є можливість вчасно оновити девайс для макіяжу, тож спонжик варто помити.

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Чистий спонж довше вам прослужить та убезпечить від висипів, які б могли з’явитися в майбутньому через його рясну забрудненість.

Як часто і як саме мити спонжик для макіяжу

Розчин з мильною водою

Насправді його треба мити після кожного застосування, інакше тональний крем буде важко вивести. Під протічною теплою водою помийте його з милом.

Втім, як би ви не старалися, тоналка все одно залишить свою пляму на спонжі. В такому випадку візажисти радять один раз на тиждень замочуватис спонж у теплій мильній воді на 10-30 хвилин. Цей метод допомагає знищити всі бактерії та розчинити залишки косметики всередині губки.

Після цього під протічною водою промивайте спонж стільки, поки вода стане прозорою, а не коричневою.

Прання в пральній машинці

Якщо у вас є багато спонжів для макіяжу, то зберіть їх всіх у чисту шкарпетку та зав’яжіть міцно гумкою. Тоді покладіть шкарпетку зі спонжами в пральну машинку з 30-градусним режимом прання.

Шкарпетка дозволить зберегти спонжикам красивий вигляд без механічного пошкодження, а центрифуга забере увесь бруд та скупчення косметики.