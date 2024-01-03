Якщо ви не виспалися добре чи відвідували вечірку попереднього вечора, шанси того, що ви прокинетеся з набряклістю на лиці, на жаль, досить високі. Та докторка медичних наук Пунам Садчев розповіла, що можна зробити з цим неприємним явищем.

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Прохолодний компрес

Мішки під очима і набряки можуть з'явитися через безліч різних причин: недосипання, солону їжу, куріння чи алергію. Зазвичай набряки означають, що на вашому лиці зібралася зайва рідина. І один із найпростіших домашніх засобів, який може допомогти – це прохолодний компрес.

Для того, щоб зробити його, змочіть чисту тканину прохолодною водою, відіжміть її та обережно притисніть до очей на кілька хвилин. Робити це потрібно сидячи, а не лежачи. Також ви можете помістити тканину в холодильник чи морозильну камеру, щоб вона стала більш холодною.

Пийте більше води

Іноді рішенням для усунення набряку є, як би парадоксально це не звучало, пити більше рідини. Коли ви зневоднені, клітини вашого тіла поглинають воду та намагаються утримати її. А коли ви випиваєте більше рідини, клітини вивільняють цю накопичену воду і через це набряк спадає.

Підніміть ноги

Іноді опухлість з'являється не тільки на лиці, але і на щиколотках та ногах. І підняти їх вище за рівень тазу може полегшити навантаження. Набряки на ногах можуть бути спричинені багатьма причинами: від вагітності до довгого дня на ногах.

Візьміть чайні пакетики

Боротися з набряклим обличчям можна і за допомогою чайних пакетиків. Спершу вам потрібно змочити їх у теплій воді, потім дати охолонути, і вже після цього накладати на очі. Кофеїн, що міститься у чаї, допомагає звузити кровоносні судини та зменшити набряклість.



Чайні пакетики можуть зменшити набряк на очах / Фото Pexels

Тож найкраще підійде чорний чай або чай улун, а не трав'яний, на кшталт м'яти та ромашки. Також ви можете спробувати охолоджені шматочки огірків, які мають протизапальні властивості.

Порухайтеся

Набряклість на обличчі може з'явитися також через тривале сидіння на одному місці. А фізичні вправи можуть зняти набряк краще, аніж відпочинок. Одним з найкращих тренувань для таких випадків є плавання. До того ж регулярні вправи допоможуть вам знизити вагу, а це може вплинути на появу набряків взагалі.