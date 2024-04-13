О котрій годині треба вечеряти: зіркова дієтологиня дала чітку відповідь

Відома зіркова дієтологиня Світлана Фус часто ділиться з прихильниками важливими порадами. Цього разу вона розповіла, в котрій годині найкраще вечеряти.

Світлана Фус погодилася з думкою багатьох, що вечеряти потрібно за 3 – 4 години до сну. Останній прийом їжі вона пояснила тим, що це пов’язано з гормональною системою нашого організму та роботою травної системи.

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За словами дієтологині, у вечірній час у нас повинні активізуватися «нічні гормони»: мелатонін і соматотропний гормон, які запускають використання організмом запасів жиру на енергетичні потреби.

Така злагоджена робота гормонів можлива лише тоді, коли ми дотримуємося режиму харчування та сну. Спати важливо лягати в той день, коли ми прокинулися. Оптимальний час для сну – 23 година вечора.

Згідно циркадних ритмів, підшлункова залоза повинна знижувати свою активність не пізніше 21:00 (рівень інсуліну, який виділився на останній прийом їжі повинен плавно знизитися і нормалізувати кількість глюкози в крові),

– зазначила Світлана Фус.

Вона додала, що на перетравлення потрібно 3 – 4 години, залежно від того, що саме ви їли ввечері, а це означає, що вечерю останній раз ви маєте приймати о 19 або 20 годині вечора, тобто за кілька годин до сну. Це стосується не лише тих хто худне, але й всіх людей.

Що з’їсти на вечерю

Вечеря повинна бути ситною та комфортною для шлунково-кишкового тракту, тому простежте, що ваш організм краще приймає у вечірній час доби.



"За класикою жанру на вечерю я рекомендую білок + овочі. Білок потрібно вибирати більш легкозасвоюваний - рибу, м’ясо птиці, яйця. Якщо після вживання сирих овочів на вечерю відчуваєте дискомфорт в шлунку або кишківнику і з’являється відчуття голоду, овочі краще використовувати приготовані (на пару або тушковані/запечені)", – рекомендує Світлана Фус.

А ще не забувайте про жири. Додавайте кашу чи цільнозерновий хліб (близько 50 грамів). Вибирайте крупи з низьким глікемічним індексом: гречка, кіноа.