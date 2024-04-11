Щоденні звички надзвичайно важливі для того, щоб правильно худнути. І саме схуднення в області талії може бути найскладнішим. Через це дуже важливо позбутися усіх надзвичайно шкідливих звичок якомога швидше. А про них розповів експерт Адам Майєр.

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Розсіяне харчування

Якщо ви звикли їсти під час перегляду телевізора чи роботи за комп'ютером, це, на жаль, може призвести до бездумного споживання, або ж до переїдання. І ця звичка також не полегшить вам схуднення.

В одному дослідженні люди, які їли, дивлячись телевізор або гуляючи, споживали в п’ять разів більше, ніж ті, хто не відволікався під час їжі,

– поділилася дієтологиня Дестіні Муді.

Коли ви їсте неуважно, ваш мозок може не встигнути повідомити шлунку, що ви вже ситі. І через це ви можете з'їсти більше, ніж зазвичай.

Ви не отримуєте достатньо білка

Білок дуже потрібний для того, щоб побудувати та відновлювати тканини, зокрема, і м'язи. І якщо у вашому раціоні недостатньо білка, це призведе також до втрати м'язової маси.

Багаті білком закуски ефективніше залишають ситими до наступного прийому їжі, оскільки білок викликає насичення,

– розповіла дієтологиня.

Ви можете споживати більше закусок, таких як грецький йогурт, зварені круто яйця, сир тощо.

Ви п'єте надто мало води

Якщо ви випиваєте недостатньо води, ви можете дуже швидко відчути зневоднення. І воно заважає вам залишатися активними та спалювати калорії, і через це ви можете не худнути так швидко.

Дуже часто люди також помилково сприймають спрагу за голод. І ви можете з'їсти більше, ніж вам насправді потрібно, через це відчуття спраги.



Пити воду потрібно часто / Фото Pexels

Надмірна кількість калорій зі здорової їжі

Споживати корисну і здорову їжу – це чудово. Але не варто забувати також про те, що і в ній міститься немало калорій.

Антиоксиданти, поживні речовини та корисні для серця ненасичені жири присутні в горіхах, насінні та авокадо, що робить їх частиною здорового харчування. Однак недоліком цих продуктів є те, що вони можуть надавати багато калорій для невеликого об’єму їжі,

– розповіла Муді.

І якщо ви будете їсти надто багато, то незабаром побачите результат у себе на животі.