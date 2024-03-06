Світлана Фус розповіла з чим зробити корисний бутерброд: повторити зможе кожен

Бутерброд часто вважається не дуже корисною їжею, оскільки складається з суцільних вуглеводів, консервантів та холестерину. Та окрім бутерброда з майонезом та ковбасою є чимало інших варіантів, які вважаються поживними та корисними.

З чого має складатися корисний бутерброд та як його зробити розповіла на своїй особистій сторінці в інстаграмі відома дієтологиня Світлана Фус.

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Інгредієнти для корисного бутерброда

Хліб

Найперше, на що вам треба звернути увагу – це хліб. Він повинен бути з цільнозернового борошна. Він корисний для всіх, хто худне чи дотримується здорового раціону, оскільки містить всі три частини зерна: висівки, зародки та ендосперм. У них міститься дуже багато корисних мінералів, антиоксидантів, жирів, клітковини та вітамінів групи B.

М’ясо, риба чи птиця

Світлана Фус рекомендує такий важливий компонент як м’ясо, риба чи птицю додавати на бутерброд у відварному вигляді, приготовлене на пару чи запечене.



Світлана Фус розповіла про складники корисного бутерброда / Фото Pexels

Авокадо + гірчиця

Дієтологиня застерігає від соусів та майонезів, які є дуже калорійними. За її словами, краще змішати із зеленню авокадо та трохи гірчиці. Таким чином, у вас вийде корисна намазка.

Зелень + овочі

Не забувайте про зелень та різноманітні овочі, вони не лише збільшать об’єм, але й добре наситять.

Пряна зелень

Щоб смак бутерброда був ароматнішим, можете покласти на бутерброд пряну зелень. Лише у такому вигляді бутерброд буде поживним варіантом перекусу.

За інстаграмом Світлани Фус стежить 270 тисяч прихильників, тож дієтологиня навіть склала 5 вараінтів бутербродів, які можуть стати певною шпаргалкою для тих, хто хоче щодня їсти щось нове.

Усі бутерброди складаються з кількох інгредієнтів, тож їх можна дуже легко повторити самостійно.