Вважається, що хлібобулочні вироби є ворогом для тих, хто хоче схуднути, але насправді є кілька видів хліба, які залюбки можна їсти, оскільки вони не зашкодять фігурі. Більше інформації про корисний хліб розповіла дієтологиня Кайла Гірген.

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Цільнозерновий хліб

Цей хліб є дуже корисним, бо містить всі три частини зерна. Висівки є поживними через антиоксиданти, клітковину та вітаміни групи В. У зародку містяться мінерали та корисні жири, а ендосперм має крохмалисті вуглеводи, білок та мінерали.

Цільнозерновий з насінням

До такого хліба додають насіння льону, гарбуза, соняшнику та готують з цільної чи пророщеної цільної пшениці. Загалом насіння здатні покращити смак хліба.



Цільнозерновий хліб з насінням є корисним / Фото Pexels

Житній хліб

Хліб з жита має високий рівень клітковини, яка сприяє швидкому насиченню. Такий хліб має низький глікемічний індекс, тому різких стрибків цукру після споживання не буде. Особливо житній хліб є корисним для людей з діабетом.

Однак зверніть увагу, що слово «житній» на етикетці не завжди означає, що хліб цільнозерновий, тому в списку інгредієнтів вам доведеться пошукати складник «цільного жита».

Вівсяний хліб

У хліб входить бета глюкан – тип клітковини у вівсі, який допомагає знизити рівень холестерину та контролювати рівень цукру в крові. Доведено, що споживання вівса позитивно впливає на імунну систему та мікробіоту кишківника.

Хліб на заквасці

Хліб виготовляють у процесі бродіння природних бактерій та дріжджів у борошні. Хліб на заквасці має продовжений термін зберігання. Його корисно вживати людям, які мають проблеми з травленням та здуттям живота. У ньому теж міститься низький глікемічний індекс, тому підходить для людей, які контролюють рівень цукру в крові.

Хлібці з пророщеного зерна

Такі ви точно могли бачити на прилавках супермаркетів. Хлібці з пророщеного зерна містять висівки та зародки, які корисно впливають на травлення та допомагають контролювати вагу.