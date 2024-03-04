Спеціаліст з лікування ожиріння та доктор медичних наук Крістофер Макгоуен радить вживати продукти, які багаті антиоксидантами та клітковиною. Вони не лише допоможуть схуднути, але й захистять тіло від негативних наслідків надмірної ваги.

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Антиоксиданти є природними поглиначами, тож нейтралізують окислювальний стрес, які викликають вільні радикали в організмі. Дізнайтеся більше, як саме антиоксидантні продукти можуть допомогти схуднути та добре вплинути на здоров’я.

Фрукти та овочі темного кольору

Темні овочі та фрукти можуть гарантувати вам, що ви вживаєте достатньо антиоксидантів у своєму раціоні. Антиоксидантні сполуки відповідають за пігментацію рослин.

Автори дослідження 2020 року зазначають, що антоціани, які є однією з основних фенольних груп у фруктах і овочах, відповідають за червоний, синій і фіолетовий колір фруктів і овочів.

Каротиноїди пов’язані з червоним або оранжевим кольором, тоді як хлорофіл надає зелений колір фруктам і овочам, яким забарвлені хрестоцвіті, броколі та брюссельська капуста.

Горіхи та насіння

У горіхах та насінні є велика кількість поліфенолів та селену. Вони забезпечують організм білком, клітковиною та поживними речовинами. Особливо корисними для схуднення є волоські горіхи. Вони багаті фолієвою кислотою, вітаміном Е, омега-3 жирними кислотами, магнієм тощо.



Горіхи є корисними для схуднення / Фото Unsplash

Квасоля й бобові

Ці продукти також багаті на антиоксиданти та містять білок і клітковину, які чудово підходять для схуднення.

Дослідження 2020 року зазначає, що через низький вміст жиру та глікемічний індекс боби сприяють ситості та покращують мікробіом кишківника, тому здатні відігравати важливу роль в боротьбі з ожирінням. Також зверніть увагу на те, що чим темніші боби, тим вони корисніші.

Зелений чай

Чай прискорює метаболізм та допомагає швидше спалювати жир. Дослідження опубліковане в Journal of Research in Medical Sciences, показало, що щоденне вживання зеленого чаю принесло значну втрату ваги та користь для здоров’я.

Продукти з вітаміном C

Доктор медичних наук Крістофер Макгоуен також радить їсти продукти, які багаті вітаміном С. Лікар зазначає, що вітаміном багаті цитрусові, червоний перець, помідори, броколі, полуниця та брюссельська капуста.

У журналі Американського коледжу харчування йдеться про те, що люди з достатньою кількістю вітаміну С на 30% активніше спалюють жир під час помірних фізичних навантажень.