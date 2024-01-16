Тепла ковдра забезпечить вам комфортний, глибокий і тривалий сон. Якщо в кімнаті не дуже тепло, то саме ковдра допоможе вам створити комфортний відпочинок ввечері.

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Щоб зрозуміти під якою саме ковдрою вам буде комфортно спати всі зимові дні – радимо ознайомитися з добіркою найтепліших варіантів та заодно дізнайтеся, як за ними правильно доглядати.

Синтетична ковдра

Найпопулярнішими вважаються ковдри з синтепону або холлофайберу. У них чудова тепловіддача, невагомість та легкі в догляді. Їх можна без проблем прати в пральній машинці.

Прати ковдру з синтепону або холлофайберу рекомендовано при температурі 30 °- 40 °, використовуючи режим делікатного прання та віджим 800 оборотів.

Пухова ковдра

Така ковдра популярна завдяки натуральному наповнювачу, який утримує тепло та забезпечує вільну циркуляцію повітря під час сну. Пухову ковдру треба прати в температурі 30 ° в режимі делікатного прання.



Найкращі варіанти ковдр на зиму / Фото Pexels

Вовняна ковдра

Ковдра з вовни тварин вбирає вологу та зберігає тепло. За теплоізоляційними якостями вовняна ковдра поступається ковдрі з пуховим наповнювачем. Також такі ковдри не є рекомендовані алергікам. Прати таку ковдру варто при температурі не вище 30°.

Ватна ковдра

Ця ковдра дуже тепла, але об’ємна й важка. Її мінус в тому, що вона швидко накопичує пил та вбирає в себе сторонні запахи. Її дуже важко прати, тому таку ковдру майже не використовують в наш час.

У пральній машинці її прати неможливо, бо вона туди просто не поміщається. А при ручному пранні, ватна ковдра стає дуже важкою при намоканні та збивається в грудки.