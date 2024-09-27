Скільки днів сало може зберігатися в холодильнику: треба бути дуже обережними

Українці люблять сало, а дехто тримає його в холодильнику майже постійно. Такий делікатес смакує не гірше, ніж ковбаса чи шматочки лосося, однак важливо розуміти, скільки днів сало може простояти та який має термін зберігання.

Зберігати продукти зі свинини можна не більше, ніж 5 діб за температури від 0 до 6 °С, пише "Главред". Якщо ж продукти зі свинини зберігаються в поліамідній оболонці, то термін вже складає 15 днів.

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Деякі продукти можуть бути запаковані під вакуумом чи в газонепроникну плівку. Вони також можуть зберігатися не довше, ніж 15 днів. А от нарізані скибочками продукти можна зберігати не довше 10 діб.

Скільки часу може лежати сало в холодильнику

Термін зберігання сала в холодильнику доволі короткий. Якщо воно не заморожене, то може стояти всього лише 3 – 4 дні. Не варто тримати сало на одній тарілці з іншими продуктами та перевищувати температуру зберігання +3°C. Найкраще сало зберігати в харчовому пакеті, папері чи пластиковому контейнері.

Та виявляється, що якщо дотриматися правильної рецептури, то в спеціальному розсолі сало може зберігатися до місяця часу. Втім найкраще заморозити сало шматочками та витягати при необхідності.



Свіже сало має короткий термін зберігання / Фото Pexels

Якщо ви любите сало, не відмовляйте собі в задоволенні поласувати ним, але пам’ятайте, що на день варто їсти не більше 12 грамів сала, тобто 3 шматочки.