Якщо вам не пощастило, і ваш двір чи сад не отримує досить багато сонця вдень, це не значить, що ви маєте відмовитися від ідеї квітів та чагарників, що цвітуть цілий сезон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Головне – правильно підібрати рослини.

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Гортензії

Якщо ви шукаєте барвисту, тіньолюбну багаторічну рослину, тоді гортензія – найкращий вибір. Ця чудова рослина миттєво прикрасить будь-який сад, і ці ніжні квіти можуть додати кольорів до кожної клумби.

Гортензії потребують тіні та вологи, тож місце біля дерев чи стін будинків буде для них найкращим.

До речі, раніше ми ділилися порадами щодо того, що потрібно робити, аби петунії цвіли все літо без перерви.

Хости

Якщо ви хочете висадити листяні рослини, що створять такий собі "килим" біля вашого дому чи під деревами, ви можете посадити хости. Ще одна перевага цих рослин полягає в тому, що існує чимало видів: барвисті, строкаті, різних розмірів чи однотонні – ви можете обрати ті, що вам більше до вподоби.

Окрім того, ці рослини практично не потребують догляду – вони надзвичайно витривалі, і якщо посадити їх у правильному місці, вони можуть виростати знову і знову десятиліттями.



Хости можна вирощувати в тіні / Фото Pexels

Папороті

Більшість людей вважають папороть кімнатною рослиною, проте вони не гірше ростимуть і в саду. Головне – підібрати для них вологу та тінисту ділянку. Вони також надзвичайно невибагливі та будуть рости практично у будь-якому ґрунті.

Камелії

Якщо ви маєте велику затінену ділянку, ви можете розглянути для посадки рослини камелії – вони можуть досягати досить вражаючої висоти, і потішать не тільки гарним листям та формою, але й цвітінням.