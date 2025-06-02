Бур’яни дуже швидко ростуть й можуть занапастити всі старання городника, пише 24 Канал з посиланням на "Сенсацію". Найгіршим ворогом на городі є осот, тому від нього треба негайно позбуватися.

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Як позбутися від бур'яну осот

Осот забирає всі важливі мікроелементи з ґрунту для власного росту. Бур’ян витягує вологу та всі речовини, якими мали б живитися овочі. Якщо рослини ростуть разом з осотом, то починають відставати в рості й розвитку та навіть втрачають смак плодів. Бур’ян виділяє токсичні речовини через коріння, які блокують розвиток інших рослин.

Коренева система осоту настільки жива, що якщо її пошкодити сапою, то кожна частинка розростеться й почне рости новий бур’ян. Перекопування землі лише посилює проблему.



Бур'ян осот може знищити урожай / Фото Pexels

Городники закликають не дати бур’яну зацвісти, оскільки після цього від нього буде дуже важко позбутися. Насіння рознесеться вітром й почне ще більше рости. Найкраще, що можна зробити – вирвати рослину з коренем ще до початку цвітіння.

До слова! Щоб часник добре ріс, його треба посадити з правильними рослинами поряд. Біля чого садити часник – читайте в нашому матеріалі.

Позбутися від осоту можна за допомогою мульчі (солома, тирса, трава). Вона блокує світло, запобігаючи росту бур’янам. Також для грядок з високим ризиком зараження варто застосовувати чорну агроплівку. Природним способом витіснити азот можна за допомогою сидератів, які забирають в бур’янів простір та поживні речовини.

Також слід запам’ятати, що осот не можна виривати після дощу з вологої грядки, бо це лише прискорить поширення бур’яну.