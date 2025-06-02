Коли ви тільки починаєте планувати посадки на своїй ділянці, потрібно визначитися, які рослини добре ростуть поряд, а які краще розсадити на різні частини городу, повідомляє 24 Канал. Вдале сусідство може не тільки примножити врожай і покращити смак плодів, але й зменшити кількість хвороб та шкідників на ділянці.

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Помідори

Цей овоч дуже сильно любить сусідство з часником. Ба більше, чимало городників радять лишати трохи місця на грядці помідорів, аби прямо між кущиками висадити трохи часнику. Річ у тому, що ефірні олії, що містяться у часнику, можуть слугувати природним захистом від найрізноманітніших шкідників.

До речі, раніше ми вже розповідали, біля яких рослин потрібно садити кінзу.

Зокрема, завдяки часнику можна не перейматися через білокрилку, кліщі, розвиток іржі та фітофтороз. Втім, вам варто звернути увагу на те, що ці культури точно не можна висаджувати поряд кілька років поряд на одному місці.

Огірки

Огірки дуже часто страждають від грибкових захворювань та комах – і тому часник може стати чудовим природним засобом від них. Втім, садити прямо серед грядки огірків часник не радять – натомість поряд він принесе неабияку користь.

Зелень

І щавель, і шпинат, а також петрушка та кріп чудово уживаються з часником. Їх можна садити поряд не тільки у відкритому ґрунті, але також і у теплиці. Ці рослини прекрасно допоможуть одна одній набирати зелену масу, соковитість та вітаміни.



Зелень можна садити біля часнику / Фото Pexels

Полуниця

Часник та полуниця – це чудові сусіди. Виявляється, висаджування кількох рослинок часнику між рядами ягід може зменшити кількість павутинного кліща на 45 – 65%.

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Перець та баклажани

Попри те, що перець та баклажани полюбляють тепло, ці культури можна садити на місці зібраного часнику. Так молоді рослини можна захистити від різноманітних шкідників та збагатити ґрунт корисними мікроорганізмами.

Що не можна садити біля часнику?

На жаль, існує також кілька рослин, з якими часник зовсім не дружать. Ось вони: