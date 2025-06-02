Це дерево найкраще проводить розряд електрики, пише 24 Канал. Під час сильної грози блискавка найперше вражає саме дуби, тому садити їх на власному подвір’ї не варто в жодному разі.

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Чому дуб притягує блискавку

Якщо вас застала гроза в полі, то ховатися під дубом не можна в жодному разі. Фахівці проводили навіть певне дослідження й визначили, що на 100 ударів блискавки на дуб припадає понад 50 уражень, тому від цього дерева варто триматися якомога далі.

Не можна дуб ніколи садити поруч з будинком, оскільки влучання блискавки теоретично може призвести до пожежі дому. Дуб сильно притягує блискавку під час грози, яка в момент вдаряння шукає найкоротший шлях до землі через предмет з високою провідністю.



Дуб найбільше притягує блискавку / Фото Pexels

Дуби є високорослими, часто ростуть поодинці й добре проводять струм, тому під час грози є найнебезпечнішими об’єктами. Саме тому дачники не радять садити дуб біля власної оселі, оскільки дерево може принести нещастя.

До слова! Окрім дуба, є ще 2 дерева, які притягають найчастіше блискавку. Більше деталей – читайте в нашому матеріалі.

Під час грози залишатися під високими деревами, особливо під дубом, дуже небезпечно. Опинившись під час негоди в лісі чи парку, краще залишитися десь у низині, сховатися в кущах, чи на галявині між деревами. Втім, не ближче 15 метрів від них і якомога далі від дуба.