Это дерево лучше всего проводит разряд электричества, пишет 24 Канал. Во время сильной грозы молния в первую очередь поражает именно дубы, поэтому сажать их в собственном дворе не стоит ни в коем случае.

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Почему дуб притягивает молнию

Если вас застала гроза в поле, то прятаться под дубом нельзя ни в коем случае. Специалисты проводили даже определенное исследование и определили, что на 100 ударов молнии на дуб приходится более 50 поражений, поэтому от этого дерева стоит держаться подальше.

Нельзя дуб никогда сажать рядом с домом, поскольку попадание молнии теоретически может привести к пожару дома. Дуб сильно притягивает молнию во время грозы, которая в момент удара ищет кратчайший путь к земле через предмет с высокой проводимостью.



Дуб больше всего притягивает молнию / Фото Pexels

Дубы являются высокорослыми, часто растут в одиночку и хорошо проводят ток, поэтому во время грозы являются самыми опасными объектами. Именно поэтому дачники не советуют сажать дуб возле собственного дома, поскольку дерево может принести несчастье.

К слову! Кроме дуба, есть еще 2 дерева, которые притягивают чаще всего молнию. Больше деталей – читайте в нашем материале.

Во время грозы оставаться под высокими деревьями, особенно под дубом, очень опасно. Оказавшись во время непогоды в лесу или парке, лучше остаться где-то в низине, спрятаться в кустах, или на поляне между деревьями. Впрочем, не ближе 15 метров от них и как можно дальше от дуба.