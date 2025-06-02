Когда вы только начинаете планировать посадки на своем участке, нужно определиться, какие растения хорошо растут рядом, а какие лучше рассадить на разные части огорода, сообщает 24 Канал. Удачное соседство может не только приумножить урожай и улучшить вкус плодов, но и уменьшить количество болезней и вредителей на участке.

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Помидоры

Этот овощ очень сильно любит соседство с чесноком. Более того, немало огородников советуют оставлять немного места на грядке помидоров, чтобы прямо между кустиками высадить немного чеснока. Дело в том, что эфирные масла, содержащиеся в чесноке, могут служить естественной защитой от самых разнообразных вредителей.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, возле каких растений нужно сажать кинзу.

В частности, благодаря чесноку можно не беспокоиться из-за белокрылки, клещи, развитие ржавчины и фитофтороз. Впрочем, вам стоит обратить внимание на то, что эти культуры точно нельзя высаживать рядом несколько лет рядом на одном месте.

Огурцы

Огурцы очень часто страдают от грибковых заболеваний и насекомых – и поэтому чеснок может стать прекрасным природным средством от них. Впрочем, сажать прямо среди грядки огурцов чеснок не советуют – зато рядом он принесет большую пользу.

Зелень

И щавель, и шпинат, а также петрушка и укроп прекрасно уживаются с чесноком. Их можно сажать рядом не только в открытом грунте, но также и в теплице. Эти растения прекрасно помогут друг другу набирать зеленую массу, сочность и витамины.



Зелень можно сажать возле чеснока / Фото Pexels

Клубника

Чеснок и клубника – это замечательные соседи. Оказывается, высаживания нескольких растений чеснока между рядами ягод может уменьшить количество паутинного клеща на 45 – 65%.

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Перец и баклажаны

Несмотря на то, что перец и баклажаны любят тепло, эти культуры можно сажать на месте собранного чеснока. Так молодые растения можно защитить от различных вредителей и обогатить почву полезными микроорганизмами.

Что нельзя сажать возле чеснока?

К сожалению, существует также несколько растений, с которыми чеснок совсем не дружат. Вот они: