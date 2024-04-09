Захистять від біди та лихого ока: ТОП-4 рослини, які треба посадити біля будинку

Деякі рослини, за повір'ями, мають магічні властивості. Вони здатні приносити удачу та захист.

Тому такі рослини радять висаджувати біля свого будинку. Адже квітник – це не лише естетичне задоволення, а й своєрідний оберіг для дому та тих, хто в ньому живе.

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Мальва

Мальва символізує любов до рідної землі, мудрість, віру та надію. Згідно з народними повір'ями, добрі душі пращурів оселяються на ній та охороняють оселю та її мешканців.

Предки вважали, що мальву треба садити вздовж паркану, аби на подвір'я не могли зайти люди з лихими думками. А якщо взяти з собою квіти у подорож, то мандрівник обов'язково повернеться додому.

Чорнобривці

Матері пов'язують чорнобривці з синівською чоловічою силою, а діти – з образом матері, батьківського дому, материнської любові та Батьківщини.

Чорнобривці запалюють кохання у серці, тому в давнину дівчата носили на голові вінок з цими квітами. Тоді її коханий точно б не забув дороги до неї та ніколи б не зраджував.

Окрім цього, чорнобривці мають здатність оберігати хату від злих духів та лихого ока. Тому раніше їх саджали біля кожного будинку.



Деякі квіти нібито мають магічні властивості / Фото Unsplash

Барвінок

Барвінок є символом кохання – ним прикрашають весільний коровай, вплітають у віночок, садять біля хати. За легендою, п'ять пелюсток квітки – це п'ять запорук щасливого сімейного життя:

перша пелюстка – краса,

друга – ніжність,

третя – пам'ять,

четверта – злагода,

п'ята – вірність

Окрім цього, чорнобривці біля хати здатні захистити рід від прокляття, зміцнити шлюбний союз та знищити приворот.

М'ята

М'ята відлякує злих духів, притягує успіх та багатство. Її часто зберігали з грошима та носили в ладанках.

Наші предки вважали, що аромат м'яти на подвір'ї не пустить у дім відьом, чаклунів та людей, які бажають вам зла.