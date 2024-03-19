Жоден шкідник не пройде: чи обов'язково білити дерева навесні
Джерело:"Главком"
Правильний догляд за плодовими деревами – запорука їхнього здоров'я та рясного врожаю. Їх треба білити, аби завадити сонячним опікам та пошкодженням від морозів, які з'являються на корі плодових і декоративних дерев внаслідок різких перепадів температури.
Вдень стовбур дерева нагрівається, сніг, який є на ньому, тане, потрапляючи в тріщини та складки, а вночі вода замерзає, розриваючи кору.
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Найчастіше це відбувається у другій половині лютого або на початку березня. Проте в регіонах з нестабільною зимовою температурою може статися і раніше, зокрема на початку зими.
Чому навесні треба білити дерева
Весняна побілка потрібна для того, щоб захистити стовбури дерев і гілки від сонячних променів, адже на них ще немає листя. Тому рослині може бути складно захищатися від ультрафіолету.
Ще однією причиною є те, що навесні назовні починають вилазити комахи та шкідники, які поїдають кору дерева. Побілка ж допомагає – на її тлі легко помітити шкідників, тому птахам буде простіше їх склювати та врятувати дерево.
Чим білити плодові дерева
Існують 3 безпечні варіанти побілки дерев – розчин з вапном, водно-дисперсійна або водоемульсійна фарба. Розчин обов'язково повинен складатися з:
- білого пігменту, щоб захистити кору від сонця;
- клейкої основи, щоб закріпити пігмент на корі дерева;
- фунгіциду, щоб знищити інфекцію в тріщинах.
Найпростіший і досить ефективний спосіб – це вапняний або крейдяний розчин. Його можна приготувати за кількома рецептами:
- 10 літрів води, 3 кілограми гашеного вапна або крейди, 500 грамів мідного купоросу, 100 грамів казеїнового клею перемішати та перед побілкою настояти 5 – 7 годин;
- 10 літрів води, 2 кілограми гашеного вапна, 1 кілограм жирної глини, 1 лопата гною, 250 грамів мідного купоросу перемішати та настояти 2 – 3 години;
- 2 літри води, 300 грамів вапна, 2 столові ложки мідного купоросу, 200 грамів канцелярського клею, 200 грамів глини та 25 грамів карбофосу;
- 2 літри води, 400 грамів мідного купоросу, 100 грамів казеїнового клею, 2 кілограми гашеного вапна перемішати, а потім розчинити в 8 літрах води.
Побілені дерева краще ростуть / Фото Unsplash
Коли краще починати білити дерева
Весняну побілку роблять у лютому або на початку березня. Тоді стовбури дерев можуть нагріватися вдень до 11 градусів тепла, а це провокує надто ранній початок сокоруху.
Своєю чергою, нічні температури в кінці зими та на початку весни можуть опускатися до 10 градусів морозу, що призводить до замерзання соку, розриву тканин і утворенню морозобоїн.
Біла фарба на стовбурах і скелетних гілках відштовхує сонячні промені, захищає кору від перегріву й не дозволяє деревам невчасно прокинутися.