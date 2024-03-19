Жоден шкідник не пройде: чи обов'язково білити дерева навесні

Правильний догляд за плодовими деревами – запорука їхнього здоров'я та рясного врожаю. Їх треба білити, аби завадити сонячним опікам та пошкодженням від морозів, які з'являються на корі плодових і декоративних дерев внаслідок різких перепадів температури.

Вдень стовбур дерева нагрівається, сніг, який є на ньому, тане, потрапляючи в тріщини та складки, а вночі вода замерзає, розриваючи кору.

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Найчастіше це відбувається у другій половині лютого або на початку березня. Проте в регіонах з нестабільною зимовою температурою може статися і раніше, зокрема на початку зими.