Не наробіть помилок: чи треба пересаджувати півонії восени

Чимало квітів та кущів пересаджують в осінню пору, а деякі рослини навіть садять, щоб вони на початку весни дали урожай. Ми розібралися в тому, чи треба пересаджувати півонії восени.

Садівники люблять обрізати півонії одразу після того, як квітка відцвіла, втім цього робити не можна, бо саме в цей час закладаються квіткові бруньки, з яких виростуть пишні бутони наступного року, пишуть Поради 24.

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Як тільки півонія відцвіла, вона ще не впадає в осінню сплячку. Далі рослина накопичує поживні речовини для розвитку. Якщо ж ви обріжете кущ "під корінь", то цілком зможете занапастити рослину. Обрізати таким чином півонії можна лише пізньою осінню перед заморозками. Для того, щоб кущі добре перезимували, півонію треба накрити, аби вона не постраждала під час сильних морозів.

Чи треба пересаджувати півонії восени

Півонії треба пересаджувати у вересні, а на півдні – до середини жовтня. Якщо проведете цю маніпуляцію пізніше, можете втратити квіти. Річ у тому, що під час пересаджування півонії мають наростити кореневу систему на новому місці, тому пізня пересадка їх погубить.

Як зрозуміти, що квіти треба пересадити? Насправді є кілька очевидних ознак. Ви можете помітити, що півонія росла вже не так рясно, як минулого року, квіти стали дрібнішими, зменшилася кількість листя, а квіти ростуть здебільшого по боках куща, а всередині їх немає. У такому випадку рослину треба пересадити, щоб на новому місці вона заново почала пишно рости.



Кущі півонії не можна пересаджувати кожного року / Фото Pexels

Як правильно пересадити півонії

Садівники радять викопувати кущі після дощу, коли ґрунт вологий. Завдяки цьому коріння збережуться та не пошкодяться. Якщо ж тривалий час спостерігається посуха, то перед викопуванням треба підлити кущі.

Перед тим, як пересадити рослину, нові посадкові ямки вже мають бути готовими. Обирайте добре освітлюване місце, оскільки рослина любить багато сонця. Не пересаджуйте півонію дуже глибоко, втім занадто близько до землі теж не варто садити, виберіть золоту середину.

Після того, як коріння квітки буде в ямці, туди треба налити воду і вже потім засипати землею. Загалом ранні півонії пересаджувати не треба. Оптимальний час її росту на одному місці – 5 років. Лише після цього терміну можете викопувати кущі.