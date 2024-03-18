Чи треба пересаджувати тюльпани навесні: прості секрети найпишнішого квітника

Весна – час підготовки клумб та квітників до рясного цвітіння. Дізнайтеся, як правильно висаджувати тюльпани.

Для посадки тюльпанів варто обрати сонячну ділянку з легким і не кислим ґрунтом. Перекопайте її на глибину 25 сантиметрів, перед тим щедро удобривши компостом, деревною золою або перегноєм.

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Як висаджувати тюльпани навесні

Тюльпани висаджують навесні після танення снігу і нагрівання ґрунту. Це досить невибагливі квіти, які можуть виростити навіть новачки.

Коли садити тюльпани навесні, залежить від сорту квітки:

Ранні сорти можна висаджувати в другій половині березня, коли розтане весь сніг і земля не буде мерзлою. Проте якщо боїтеся, що попереду будуть морози, можна висадити їх спочатку в горщики, а у квітні пересадити на клумбу.

Пізні сорти можна висівати з середини квітня до кінця травня.

Перед посадкою цибулини можна загартувати, щоб вони не боялися морозів. Для цього залиште цибулини в холодильнику на ніч, а потім замочіть в розчині 100 мілілітрів перекису водню на 1 літр води. Якщо ви купили вже оброблені цибулини, то робити цього не потрібно.



Тюльпани зовсім не важко вирощувати / Фото Unsplash

Як посадити та доглядати за тюльпанами навесні

Кожен сорт тюльпанів потрібно висаджувати окремо. Як саджати тюльпани:

зробіть борозни глибиною в 3 довжини середньої цибулини;

полийте лунки водою;

посадіть цибулини вістрям вгору з відстанню в 10 сантиметрів;

злегка присипте цибулини землею, але не утрамбовуйте;

розрівняйте землю граблями та полийте ділянку.

На укорінення цибулин знадобиться приблизно 2 тижні, ще через 2 тижні з'являться перші сходи. Після цього варто трохи порихлити ґрунт граблями, але не глибоко.

Клумбу потрібно регулярно поливати, щоб ґрунт не пересихав. Водночас вода не має потрапляти на листя.

Якщо хочете посадити тюльпани й в наступному році – восени акуратно викопайте цибулини та зберігайте їх в погребі або на балконі.